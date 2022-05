LIVE Bronzetti-Ostapenko 1-6 4-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la lettone può chiudere il match (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Bronzetti tiene il servizio: adesso deve dare il massimo in risposta. 40-0 In rete il diritto del lettone. 30-0 Sul nastro la risposta di Ostapenko. 15-0 Gran prima della tennista azzurra. 3-5 SULLA RIGA IL RECUPERO SOTTORETE DI Ostapenko! NON È BASTATA LA PALLA CORTA DI Bronzetti 40-30 Ace della #13 al mondo. 30-30 Prima esterna della lettone. 15-30 FUORI DI POCO IL DIRITTO DI Ostapenko! 15-15 Ace della lettone. 0-15 Gran palla corta di Bronzetti dopo il diritto in avanzamento. 3-4 Bronzetti TIENE IL SERVIZIO! L’azzurra riesce a tenere vivo il match. AD-40 SI SALVA Bronzetti CON L’ERRORE SUL NASTRO DI ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5tiene il servizio: adesso deve dare il massimo in risposta. 40-0 In rete il diritto del. 30-0 Sul nastro la risposta di. 15-0 Gran prima della tennista azzurra. 3-5 SULLA RIGA IL RECUPERO SOTTORETE DI! NON È BASTATA LA PALLA CORTA DI40-30 Ace della #13 al mondo. 30-30 Prima esterna della. 15-30 FUORI DI POCO IL DIRITTO DI! 15-15 Ace della. 0-15 Gran palla corta didopo il diritto in avanzamento. 3-4TIENE IL SERVIZIO! L’azzurra riesce a tenere vivo il. AD-40 SI SALVACON L’ERRORE SUL NASTRO DI ...

