LIVE Bronzetti-Ostapenko 1-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la lettone piazza il break nel 1° set (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 break confermato da Ostapenko che al momento è ingiocabile. 40-15 Gran smorzata di Ostapenko: Bronzetti non arriva in tempo sul recupero. 30-15 Gran prima della lettone. 15-15 Due diritti micidiali di Ostapenko dopo la prima. 0-15 Altro doppio fallo della classe ’97. 1-3 break Ostapenko! AVVIO PAZZESCO DELLA lettone 15-40 PRIME DUE PALLE break PER Ostapenko! 15-30 La lettone approfitta subito dei passaggi a vuoto sulla seconda di Bronzetti. 15-15 FIAMMATA DI ROVESCIO IN RISPOSTA DI Ostapenko! 15-0 Ottima prima di Bronzetti. 1-2 Ostapenko ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4confermato dache al momento è ingiocabile. 40-15 Gran smorzata dinon arriva in tempo sul recupero. 30-15 Gran prima della. 15-15 Due diritti micidiali didopo la prima. 0-15 Altro doppio fallo della classe ’97. 1-3! AVVIO PAZZESCO DELLA15-40 PRIME DUE PALLEPER! 15-30 Laapprofitta subito dei passaggi a vuoto sulla seconda di. 15-15 FIAMMATA DI ROVESCIO IN RISPOSTA DI! 15-0 Ottima prima di. 1-2...

Advertising

sportface2016 : #Tennis #RolandGarros LIVE - Segui in tempo reale il match d'esordio di Lucia #Bronzetti, opposta a Jelena… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - In attesa di esordire in doppio, Lucia Bronzetti debutta in singolare contro la… - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Ostapenko primo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Ostapenko #primo… - zazoomblog : LIVE Bronzetti-Ostapenko Roland Garros 2022 in DIRETTA: la romagnola cerca il colpaccio contro la tds n.13 -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Rabat 2022 - Martina Trevisan si gioca il primo titolo in carriera in Marocco! La tennista azzur… -