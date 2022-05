Le contraddizioni dell’epoca vittoriana inglese | tra progresso e moralismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Per epocas’intende il periodo della storia britannica che va dal 1837 fino al 1901. La complessità della società di quegli anni è stata raccontata dai celebri romanzi di Charles Dickens e Thomas Hardy, che hanno ritratto fedelmente ledel mondo. Prende il nome dalla regina Vittoria I il cui regno è stato per molto tempo – superato solo da quello attuale della regina Elisabetta II – il più longevo della storia britannica. Vittoria salì al trono giovanissima, appena diciottenne e ci rimase per 63 anni. Durante i primi tempi vista la giovane età fu guidata da uomini di stato, ma ben presto affermò il proprio stile di governo. Nel 1840 sposò il cugino Principe Alberto di Sassonia, il loro fu un matrimonio felice, dal quale nacquero nove figli. La condotta impeccabile e ...