Ha mal di testa da una settimana | Irene muore a 21 anni apparentemente senza un perché

(Di martedì 24 maggio 2022) La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, per la morte della 21enneMontruccoli. A riportare la notizia è la stampa locale che racconta come la giovane - residente ad Arceto di...

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, per la morte della 21enne Irene Montruccoli. A riportare la notizia è la stampa locale che racconta come la ...Scandiano in lutto, Irene Montruccoli accusa un forte mal di testa e perde i sensi: è morta in ospedale ad appena 21 anni ...