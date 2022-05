Advertising

AgCultNews : Gallerie d’Italia, fa tappa a Milano il tour mondiale della mostra “I Marmi Torlonia” @intesasanpaolo… - fisco24_info : Gallerie d'Italia, a Milano arrivano i Marmi Torlonia: Dal 25 maggio al 18 settembre esposti 96 marmi della collezi… - M4thart : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia - Napoli, un nuovo spazio dove l’arte si apre alla città. - robertina19899 : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… - milanoarte : RT @gallerieditalia: La mostra 'I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori', che espone la più importante collezione privata d’arte antica,… -

Parte dalled'd'Intesa Sanpaolo, dal 25 maggio al 18 settembre 2022, il tour della mostra "I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori. The Torlonia Mables. Collecting Masterpieces", che porta nel ......del comparto automotive per confrontarsi con studenti universitari provenienti da tutta. In ... Realizzata grazie alla disponibilità del Palazzo dei Musei e delleEstensi, con la ...Parte dalle Gallerie d'Italia d'Intesa Sanpaolo, dal 25 maggio al 18 settembre 2022, il tour della mostra "I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori. The Torlonia Mables. (ANSA) ...I ciclisti in gara al Giro d’Italia affrontano adesso la settimana più dura ... La prima parte (due brevi gallerie) è larga e ben pavimentata per diventare più stretta una volta deviato verso la vetta ...