De Luca fa saltare il tavolo della Carfagna, è polemica (Di martedì 24 maggio 2022) di Erika Noschese Si dice "sconcertata per l'assenza della Regione, della Provincia e del Comune di Salerno" la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, che, ieri mattina, era a Palazzo Sant'Agostino per il pre-tavolo che avvierà l'iter del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Grande Salerno. Di fatti, lo screzio social tra il governatore Vincenzo De Luca e il ministro ha prodotto i suoi risultati, ovviamente a discapito della comunità. Buona parte dei sindaci infatti ha scelto di non partecipare all'incontro. E non è passata inosservata l'assenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dello stesso presidente di Palazzo Santa Lucia e del presidente della Provincia Michele Strianese. Ordini dall'alto, come sempre accade quando ...

