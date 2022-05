Covid: Austria dice addio alle mascherine (Di martedì 24 maggio 2022) L'Austria dice addio alle mascherine. Il primo giugno cade infatti l'obbligo di indossare le Ffp2 sui mezzi pubblici e nei supermercati. Lo ha annunciato il ministro alla salute Johannes Rauch, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) L'. Il primo giugno cade infatti l'obbligo di indossare le Ffp2 sui mezzi pubblici e nei supermercati. Lo ha annunciato il ministro alla salute Johannes Rauch, ...

