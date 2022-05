Covid | a Cesate multe agli over 50 non vaccinati | ma anche a chi ha tre dosi

(Di martedì 24 maggio 2022) tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne color A50 non, ma… sono arrivatea chi ha tre. Secondo il Ministero della salute 600000 persone50 non vaccinate hanno ricevuto la multa. E’ in arrivo un’altra trance che porterà il numero dellea un milione e duecento. Ma tra coloro che hanno già ricevuto ... tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

Il Notiziario

... trae Solaro. A sparare, stando ai primi riscontri, sarebbe stato un altro cittadino del ...sanitaria e l'unico motivo per cui era noto alle autorità era per aver violato le norme anti. I ...'Lungo la tratta ovest occorre sistemare lerotte, pulirle oppure rifarle. Perché sono ...dipende dai flussi di passeggeri diretti all'aeroporto di Milano ora che è finita l'emergenzaFolla per l’ultimo saluto al sacerdote che da mesi lottava contro il virus. L’abbraccio di Saronno nella prepositurale: "Vocazione vissuta sino alla fine" ...SARONNO – Chiesa gremita stamattina per l’ultimo saluto a don Angelo Gornati 81enne che si é spento sabato dopo aver contratto il Covid. Originario di Saronno é stato parroco a ...