(Di martedì 24 maggio 2022) I cosiddettidelsono stati sotto i riflettori per parecchio tempo. Ora che la misura è terminata hricevuto qualche penalità? Si è molto parlato dei cosiddettidel. La misura che per oltre unè stata in vigore, prevedeva un rimborso del 10% su tutti gli acquisti da almeno un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ItaliaPromo : Le #offerte di #ItaliaPromo #PROMO Fino al 30/06 BLU AMERICAN EXPRESS #cashback 5% primi 3000€ x 6 mesi. Dopo 1%.… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: @roseohara78 prezzi buoni molto simili a quelli dell'anno scorso a parità di consumi + 1% di Cashback - adrianobusolin : @roseohara78 prezzi buoni molto simili a quelli dell'anno scorso a parità di consumi + 1% di Cashback -

Consumatore.com

...al profilo personale in - app Toccare "documenti" Toccare "Giacenza Media Annua" Selezionare l'... prelievi fino a 600 al mese, fino allo 0,1% diin Europa e fino all'1% fuori dall'Europa ...... promo online con 2% diper i primi sei mesi più quota gratuita ogniAmerican Express , la società statunitense di servizi finanziari e di viaggio, offre ai suoi clienti una serie di ... Cashback, un anno dopo: che fine hanno fatto i furbetti I cosiddetti furbetti del cashback sono stati sotto i riflettori per parecchio tempo. Ora che la misura è terminata hanno ricevuto penalitàIl Buono Regalo Amazon.it ha una validità di 10 anni. Per riscattare un Buono regalo Amazon per ... Regalo Amazon con un amico selezionando “Condividi”. Come avere il Cashback Ma attenzione perché non ...