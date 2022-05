Calcio: Inzaghi, 'resto all'Inter, corsa scudetto andata male ma ci abbiamo provato' (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. - (Adnkronos) - "Purtroppo la corsa scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine. I nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo far loro i complimenti. Futuro? Rimango certamente". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che oggi ha ricevuto il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia' dopo il secondo posto in campionato alle spalle del Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. - (Adnkronos) - "Purtroppo la, ma cifino alla fine. I nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo far loro i complimenti. Futuro? Rimango certamente". Lo dice l'allenatore dell'Simoneche oggi ha ricevuto il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia' dopo il secondo posto in campionato alle spalle del Milan.

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - Alepiluso : Pippo #Inzaghi, anni 48, da più di 10 non più in attività brucia in velocità Sara #Gama, simbolo della #juventus fe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Tapiro d'oro a Inzaghi: 'Ci abbiamo provato fino alla fine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Tapiro d'oro a Inzaghi: 'Ci abbiamo provato fino alla fine' - TV7Benevento : Calcio: Inzaghi, 'resto all'Inter, corsa scudetto andata male ma ci abbiamo provato' - -