Cagliari | cambio di proprietà e clamoroso ritorno in vista?

(Di martedì 24 maggio 2022) Ildeve pensare a ricostruire la squadra indella prossima stagione: possibile une una nuovaL’unico obiettivo delin questa sessione estiva sarà quello di ricostruire la squadra indella prossima stagione. Secondo quanto riportato da unionesarda.it, potrebbe verificarsi un. Si tratterebbe di Radja Nainggolan che potrebbe di nuovo indossare la maglia rossoblù nel caso in cui ci fosse undi. Il Ninja infatti, come sottolinea il portale, non si sarebbe lasciato troppo bene con la società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

