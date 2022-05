Uomini e Donne | Isabella Ricci commenta il percorso di Ida Platano | “È diventata come Gemma”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 23 maggio 2022) Intervistata dal portale FanPage, l’ex dama del trono over diha parlato dell’ultima volta in cui è stata ospite in studio assieme al compagno (e futuro sposo) Fabio Mantovani, ma anche del suo pensiero riguardo una delle dame più in vista del programma, Ida. Conosciuta soprattutto per la sua storia infinita con Riccardo Guarnieri, Ida è la pupilla di Maria De Filippi, maè stata molto critica nei suoi confronti. Volto noto dirivela: “Lì succede di tutto, ho ricevuto minacce” Uno dei personaggi più in vista del trono over die Donna ha fatto outing svelando cosa succede a telecamere ...