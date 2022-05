“Una commissione indipendente sugli abusi” | l’appello ai vescovi dal comitato anti-pedofilia “Aprite gli archivi e aiutate verità e giustizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Chiediamo la piena collaborazione della Chiesa italiana a un’indagine, condotta da professionisti credibili e super partes, che faccia lucecompiuti dal clero in Italia, che veda uniti gli sforzi di diverse e altissime professionalità e che utilizzi contemporaneamente metodi qualitativi, qutativi e documentali”. È la richiesta rivolta alla Conferenza episcopale italiana (Cei) dal Coordinamento contro glinella Chiesa cattolica – ItalyChurchToo, nato a febbraio scorso per chiedere “una Spotlight italiana” a nome delle vittime di, del laicato cattolico, di istanze del dialogo interreligioso, della cittadinanza e di alcuni media sensibili.è contenuto in una lettera consegnata il 10 maggio scorso al presidente uscente ...