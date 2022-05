Scudetto Milan, Nesta: “Complimenti e Pioli, Maldini e Massara. Hanno fatto qualcosa di speciale” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Quello che ha fatto il Milan è qualcosa di speciale. Sulla carta partivano per terza, quarta o quinta forza del campionato. E invece Hanno convinto un gruppo a crederci”. Anche Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, festeggia il 19esimo Scudetto rossonero. “Faccio i Complimenti a mister Pioli, a Maldini e Massara. Credo che questi tre abbiano creato i presupposti per la vittoria dello Scudetto” ha detto a margine della Hall of Fame del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio. “Il gioco del Milan di quest’anno ha valorizzato anche i singoli, come Kalulu e Tomori – ha aggiunto -. Hanno proposto un calcio aggressivo in avanti, ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Quello che haildi. Sulla carta partivano per terza, quarta o quinta forza del campionato. E invececonvinto un gruppo a crederci”. Anche Alessandro, ex difensore del, festeggia il 19esimorossonero. “Faccio ia mister, a. Credo che questi tre abbiano creato i presupposti per la vittoria dello” ha detto a margine della Hall of Fame del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio. “Il gioco deldi quest’anno ha valorizzato anche i singoli, come Kalulu e Tomori – ha aggiunto -.proposto un calcio aggressivo in avanti, ...

