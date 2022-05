(Di lunedì 23 maggio 2022) Kiril, primo ministro della Bulgaria, è stato ricevuto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi dalMario. Una visita, quella del capo del governo di Sofia, che ha un'importante rilevanza nel quadro di soluzioni che l'Italia sta tentando per risolvere la guerra in Ucraina. E soprattutto uno dei suoi risvolti economici: e cioè la crisi alimentare, ora che isono tutti bloccati e la situazione sta creando grossi problemi per la mancata esportazione di frumento. Da questa realtà ha preso piede l'obiettivo del governo italiano di provare a sbloccare l'accesso ai, a maggior ragione dopo il colloquio che sabatoha avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui si è parlato proprio di questo. ...

Advertising

ngl974 : @Palazzo_Chigi #Sostegno = armi ad una nazione terza rispetto ad ???? e NATO. #sanzioni = impoverimento totale????.… - TranslateWarIT : ?Dalla #Russia possono rimuovere qualsiasi sanzione in cambio dello sblocco dei porti ucraini, - Dmytro Kuleba Seco… - santobreda : @MediasetTgcom24 Bandendo vuole altre sanzioni a Putin e lo sblocco porti ,vuole vuole vuole non a fatto bene i conti. - jacopogiliberto : RT @lauracesaretti1: Salvini continua con le idee risolutive e consiglia a Draghi di 1) chiedere lo sblocco dei porti 2) chiedere alla Russ… - Miti_Vigliero : RT @lauracesaretti1: Salvini continua con le idee risolutive e consiglia a Draghi di 1) chiedere lo sblocco dei porti 2) chiedere alla Russ… -

Il Foglio

Il capo del governo di Sofia in visita a Palazzo Chigi: è parte della strategia del presidente del Consiglio per trovare soluzioni alla guerra in Ucraina e alla crisi ......di avere aperto alla possibilità di scambio fra gasofen l'oligarchia filorusso Ned zuko draghi Chiama zielinsky che gli assicuraSpegni italiano sul Sesto pacchetto sanzioni per lodeie ... Sblocco porti ucraini, Draghi riceve il premier bulgaro Petkov Da questa realtà ha preso piede l'obiettivo del governo italiano di provare a sbloccare l'accesso ai porti ucraini, a maggior ragione dopo il colloquio che sabato Draghi ha avuto con il presidente ...Il presidente ucraino in videocollegamento con il Forum economico mondiale: "Questo è il momento in cui si decide se la forza bruta ...