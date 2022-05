Roland Garros 2022, Novak Djokovic domina Yoshihito Nishioka e approda al secondo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto facile per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo si è imposto con agio nel primo turno del Roland Garros 2022. Sul Philippe-Chatrier il serbo ha sconfitto il n.99 del ranking, Yoshihito Nishioka, con il punteggio di 6-3 6-1 6-0 in 2 ore esatte, dando conferma del suo ottimo stato di forma, citando il successo negli Internazionali d’Italia 2022. Per l’asso nativo di Belgrado, vincitore dello Slam parigino l’anno passato, una grande dimostrazione di forza anche sotto il profilo caratteriale, visto che in alcuni scambi lottati con il giapponese ha voluto alzare la voce e far sentire la sua presenza con qualche urlo. Cosa quest’ultima non proprio gradita dal pubblico presente, ma Nole è anche questo nel suo incedere in campo. Nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto facile per. Il n.1 del mondo si è imposto con agio nel primodel. Sul Philippe-Chatrier il serbo ha sconfitto il n.99 del ranking,, con il punteggio di 6-3 6-1 6-0 in 2 ore esatte, dando conferma del suo ottimo stato di forma, citando il successo negli Internazionali d’Italia. Per l’asso nativo di Belgrado, vincitore dello Slam parigino l’anno passato, una grande dimostrazione di forza anche sotto il profilo caratteriale, visto che in alcuni scambi lottati con il giapponese ha voluto alzare la voce e far sentire la sua presenza con qualche urlo. Cosa quest’ultima non proprio gradita dal pubblico presente, ma Nole è anche questo nel suo incedere in campo. Nel ...

