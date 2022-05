Quirinale: Mattarella riceve delegazione Aca-Europe (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale una delegazione di partecipanti all'assemblea generale dell'Associazione Alte Corti Amministrative dell'Unione Europea, ACA-Europe. Dopo gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e presidente dell'ACA–Europe e di Kari Kuusiniemi, presidente della Corte Suprema amministrativa finlandese e vice presidente dell'ACA–Europe, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha incontrato nel pomeriggio alunadi partecipanti all'assemblea generale dell'Associazione Alte Corti Amministrative dell'Unionea, ACA-. Dopo gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e presidente dell'ACA–e di Kari Kuusiniemi, presidente della Corte Suprema amministrativa finlandese e vice presidente dell'ACA–, il Presidenteha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.

