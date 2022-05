“Non sei degno della maglia”: ultras Avellino denudano calciatore (Di lunedì 23 maggio 2022) Non digeriscono la sconfitta contro il Foggia. Quattro ultras dell’Avellino, così, pensano bene di inseguire, bloccare, aggredire e infine denudare un calciatore della loro squadra. Perché non degno, almeno secondo loro, di vestire i colori sociali. I fatti risalgono al 4 maggio scorso. L’Avellino si gioca, contro la squadra pugliese, le residue possibilità di promozione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Non digeriscono la sconfitta contro il Foggia. Quattrodell’, così, pensano bene di inseguire, bloccare, aggredire e infine denudare unloro squadra. Perché non, almeno secondo loro, di vestire i colori sociali. I fatti risalgono al 4 maggio scorso. L’si gioca, contro la squadra pugliese, le residue possibilità di promozione L'articolo proviene da Inews24.it.

