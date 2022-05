Ludovica Bizzaglia: la passione per la recitazione, e non solo (Di lunedì 23 maggio 2022) Spegne oggi 26 candeline Ludovica Bizzaglia, giovane promessa del cinema italiano e divenuta famosa già all’età di 12 anni. Il suo primo ingaggio, infatti, arriva con la sit-com “Appuntamento al tubo” nel 2008, in cui l’attrice romana interpreta Giulietta, un’adolescente amante della moda. L’anno successivo esordisce al cinema nella pellicola di Federico Moccia “Amore 14”. Ludovica è, inoltre, seguitissima sui social; il suo profilo Instagram conta più di 800mila follower e, con esso, parla ai fan anche di tematiche estremamente importanti. Accanto alla passione per la recitazione, la Bizzaglia ha coltivato quella per la scrittura: i suoi due romanzi pubblicati fino ad ora sono “Abbi cura di splendere” (2018) e “Di pioggia e di fiori” (2020). Ludovica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Spegne oggi 26 candeline, giovane promessa del cinema italiano e divenuta famosa già all’età di 12 anni. Il suo primo ingaggio, infatti, arriva con la sit-com “Appuntamento al tubo” nel 2008, in cui l’attrice romana interpreta Giulietta, un’adolescente amante della moda. L’anno successivo esordisce al cinema nella pellicola di Federico Moccia “Amore 14”.è, inoltre, seguitissima sui social; il suo profilo Instagram conta più di 800mila follower e, con esso, parla ai fan anche di tematiche estremamente importanti. Accanto allaper la, laha coltivato quella per la scrittura: i suoi due romanzi pubblicati fino ad ora sono “Abbi cura di splendere” (2018) e “Di pioggia e di fiori” (2020)....

