L’epatite pediatrica non è un evento avverso dei vaccini anti Covid-19 (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo un articolo di Eventiavversi News, sito apprezzato negli ambienti No vax, vi sarebbe una chiara associazione dei casi di epatite pediatrica emersi di recente, coi vaccini contro il nuovo Coronavirus. L’articolo è apparso anche nelle condivisioni di Facebook. Ancora una volta si utilizzano delle segnalazioni provenienti da una Agenzia che non ha lo scopo di verificarle, in questo caso si tratta del Vaers americano. Il progetto Open-Fact-checking ha trattato diversi esempi precedenti (per es. qui, qui e qui), tutti basati sullo stesso errore. Confondono infatti le segnalazioni di eventi avversi, con le vere e proprie indagini delle Agenzie sanitarie competenti; come quelle svolte dall’Ema e dalla Fda sulle miocarditi o le rare forme di trombosi correlate ai vaccini. In entrambi i casi le Agenzie hanno visto che i presunti rischi ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo un articolo di Eventiavversi News, sito apprezzato negli ambienti No vax, vi sarebbe una chiara associazione dei casi di epatiteemersi di recente, coicontro il nuovo Coronavirus. L’articolo è apparso anche nelle condivisioni di Facebook. Ancora una volta si utilizzano delle segnalazioni provenienti da una Agenzia che non ha lo scopo di verificarle, in questo caso si tratta del Vaers americano. Il progetto Open-Fact-checking ha trattato diversi esempi precedenti (per es. qui, qui e qui), tutti basati sullo stesso errore. Confondono infatti le segnalazioni di eventi avversi, con le vere e proprie indagini delle Agenzie sanitarie competenti; come quelle svolte dall’Ema e dalla Fda sulle miocarditi o le rare forme di trombosi correlate ai. In entrambi i casi le Agenzie hanno visto che i presunti rischi ...

Advertising

LoredanaMuscol1 : RT @mauro_araldi: @PLDC09710726 Ma l’epatite pediatrica che fine ha fatto? Non aveva abbastanza share e l’han tolta dai palinsesti? - Giancky26 : Non l'ho visto arrivare ?????? I cani non sono una causa dell'epidemia di epatite pediatrica. ?????????? Già mi sent… - mauro_araldi : @PLDC09710726 Ma l’epatite pediatrica che fine ha fatto? Non aveva abbastanza share e l’han tolta dai palinsesti? - mauro_araldi : @AlessiaDream001 L’epatite pediatrica é già sparita? Ha fatto poco share e l’han tolta dal palinsesto? - dottormagic : Dunque, l'attuale menù prevede: - Covid-19 - Salmonella da ovetti kinder - Epatite pediatrica - Peste suina - Nuovi… -