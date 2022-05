La Juve punta sul nero per la maglia Away 2022/23 (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane ecco le prime immagini della maglia da trasferta della Juventus per la stagione 2022-2023. Le immagini, riportate dal sito specializzato Footy Headlines, mostrano la nuova divisa prodotta da Adidas che indosseranno Vlahovic e compagni nella prossima stagione. La maglia Adidas Juventus 22-23 Away introduce una combinazione di colori che si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane ecco le prime immagini dellada trasferta dellantus per la stagione-2023. Le immagini, riportate dal sito specializzato Footy Headlines, mostrano la nuova divisa prodotta da Adidas che indosseranno Vlahovic e compagni nella prossima stagione. LaAdidasntus 22-23introduce una combinazione di colori che si L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : La Juventus punta sul nero per la maglia Away 2022/23 - Turez6 : @SkySport speciale calciomercato ritorna il 6 giugno su sky secondo voi di Maria e Pogba e Savic bastano alla Juve… - Turez6 : @SkySport non vado errato speciale calciomercato ritorna il 6 giugno su sky secondo voi di Maria e Pogba e Savic ba… - Turez6 : @SkySport non vado errato speciale calciomercato ritorna il 6 giugno secondo voi di Maria e Pogba e Savic bastano a… - Turez6 : @SkySport non vado errato speciale calciomercato ritorna il 6 giugno secondo voi di Maria e Pogba e Savic bastano a… -