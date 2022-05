Giovanni Falcone, trent’anni dalla Strage di Capaci: un eroe vestito da uomo comune (Di lunedì 23 maggio 2022) Alle 17.57 del 23 maggio del 1992 una carica di tritolo fece esplodere un tratto dell’A29; in quell’esatto istante il Magistrato Giovanni Falcone, la moglie il Magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, stavano transitando a quell’altezza dell’Autostrada. In quell’esatto istante, divennero vittime dell’attentato di stampo mafioso che passò alla storia come la Strage di Capaci. Esattamente trent’anni fa, un evento che segnò la storia del nostro Paese. Oggi su quel tratto d’Autostrada, che dall’aeroporto di Punta Raisi conduce verso Palermo, si erige un obelisco; in esso sono impressi i nomi delle vittime della Strage di Capaci. In quel luogo, esattamente trent’anni fa, quel tratto di A29 ora ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 23 maggio 2022) Alle 17.57 del 23 maggio del 1992 una carica di tritolo fece esplodere un tratto dell’A29; in quell’esatto istante il Magistrato, la moglie il Magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, stavano transitando a quell’altezza dell’Autostrada. In quell’esatto istante, divennero vittime dell’attentato di stampo mafioso che passò alla storia come ladi. Esattamentefa, un evento che segnò la storia del nostro Paese. Oggi su quel tratto d’Autostrada, che dall’aeroporto di Punta Raisi conduce verso Palermo, si erige un obelisco; in esso sono impressi i nomi delle vittime delladi. In quel luogo, esattamentefa, quel tratto di A29 ora ...

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - robertosaviano : Questa settimana su @7Corriere Giovanni Falcone e Francesca Morvillo in un momento di vita normale. A 30 anni dalla… - fanpage : A distanza di 30 anni dalla strage di Capaci e di via D’Amelio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nessuno ha chies… - PisiSimone : RT @MarisaDenaro71: #23Maggio 1992 - STRAGE DI #CAPACI. Ore 17.56 e 48. Una strage che ha spezzato la vita al giudice Giovanni #Falcone, a… - CarlosRobtbarba : RT @Dida_ti: ??Possiamo sempre fare qualcosa?? Giovanni Falcone #23maggio #goodmorning ? #Buongiorno #bonjour ?? #Günaydin ?? #?a??µ??a… -