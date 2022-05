Furti in serie di cavi di rame, 15 arresti nel Casertano (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due associazioni criminali con base nel Casertano formate soprattutto da romeni e specializzate nel furto di cavi di rame, veicoli da lavoro e materiale elettrico, sono state smantellate dai carabinieri che hanno eseguito quindici arresti su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura; gli indagati sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico. I reati contestati sono l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di decine di Furti; almeno una quarantina i Furti addebitati gli indagati e consumati ai danni di private abitazioni e soprattutto aziende agricole o impegnate nella produzione di energie rinnovabili situate nelle province di Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, Latina, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due associazioni criminali con base nelformate soprattutto da romeni e specializzate nel furto didi, veicoli da lavoro e materiale elettrico, sono state smantellate dai carabinieri che hanno eseguito quindicisu ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura; gli indagati sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico. I reati contestati sono l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di decine di; almeno una quarantina iaddebitati gli indagati e consumati ai danni di private abitazioni e soprattutto aziende agricole o impegnate nella produzione di energie rinnovabili situate nelle province di Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, Latina, ...

