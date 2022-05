Fisco, consultazione precompilata al via, da oggi su sito A. entrate (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via la consultazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Dalle 15.00 di oggi i contribuenti possono accedere nell’area riservata al sito dell’Agenzia delle entrate per verificare l’esattezza dei dati precaricati. L’avvio del servizio è stato annunciato su Twitter dalla stessa amministrazione. Da quest’anno è arrivata una novità che rende più facile l’utilizzo dello strumento: anche i familiari o una persona di fiducia potranno inviare il modello, dietro delega dell’interessato. Tornando ai tempi: fino al 30 maggio i contribuenti potranno verificare i propri dati e dal giorno successivo (31 maggio) sarà possibile trasmettere la propria dichiarazione. Per il modello 730 il termine entro cui inviare la propria dichiarazione è il 30 settembre, mentre per il modello redditi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Al via ladella dichiarazione dei redditi. Dalle 15.00 dii contribuenti possono accedere nell’area riservata aldell’Agenzia delleper verificare l’esattezza dei dati precaricati. L’avvio del servizio è stato annunciato su Twitter dalla stessa amministrazione. Da quest’anno è arrivata una novità che rende più facile l’utilizzo dello strumento: anche i familiari o una persona di fiducia potranno inviare il modello, dietro delega dell’interessato. Tornando ai tempi: fino al 30 maggio i contribuenti potranno verificare i propri dati e dal giorno successivo (31 maggio) sarà possibile trasmettere la propria dichiarazione. Per il modello 730 il termine entro cui inviare la propria dichiarazione è il 30 settembre, mentre per il modello redditi ...

