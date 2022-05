Falcone | Mattarella | ' Istituzioni agiscano per tempo prima di eventi drammatici'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Da queste drammatiche esperienze si dovrebbe trarre un importante insegnamento per il futuro: evitare di adottare le misure necessarie solo quando si presentano condizioni di emergenza. È compito delle-di tutte le- prevedere e agire per, senza dover attendere il verificarsi diper essere costretti a intervenire. È questa consapevolezza che dovrebbe guidare costantemente l'azione delleper rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la tutela dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario ...

Advertising

TizianaBtz : RT @LaRagione_eu: 'Onorare oggi la memoria di Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino vuol dire rinnovare l'impegno, riproponendone il coragg… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Strage di Capaci, Mattarella commemora Falcone a #Palermo - geekeconomist : @Marzo531 Se non sai chi sono i Mattarella, studia e taci, idiota ignorante sputa-odio! Se c'è un Presidente della… - zazoomblog : Falcone: Mattarella a ferocia mafia si opposero Stato diritto e società civile - #Falcone: #Mattarella #ferocia… - roberiez : Mattarella,idee Falcone osteggiate anche dentro magistratura -

"Le visioni d'avanguardia, lucidamente "profetiche", dinon furono sempre comprese; anzi in taluni casi vennero osteggiate anche da atteggiamenti ... Lo ha detto il presidente Sergio...... guidata da Maria, sorella del magistrato assassinato, parteciperanno molte autorità istituzionali, militari e religiose. Primo fra tutti il Capo dello Stato, Sergio. .Condividi questo articolo:Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono trascorsi trent’anni da quel terribile 23 maggio allorché la vita della nostra Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore e da ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Le visioni d'avanguardia, lucidamente "profetiche", di Falcone non furono sempre comprese ... Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella da Palermo in occasione dei 30 anni ...