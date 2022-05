DIRETTA Milan | la festa continua | saluto ai tifosi poi sul pullman scoperto

(Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo ilai, lilpartirà con un bus per una parata celebrativa per le strade dio che terminerà in Piazza Duomo

Advertising

passione_inter : Abbiamo ringraziato la squadra, ora ringraziamo anche voi! ?? Passione Inter è stato ancora una volta il canale più… - passione_inter : Abbiamo già ringraziato la squadra... ora ringraziamo anche voi! Passione Inter è stato ancora una volta il canal… - romantikbolat : MI SI CONTINUA A BLOCCARE LA DIRETTA DEL PROFILO DEL MILAN ORA SCLERO - aliabilityy : È iniziata la diretta su Milan Tv forse ci siamo - MilanLiveIT : Sul nostro sito la DIRETTA con FOTO e VIDEO dei festeggiamenti per le strade di #Milano -

Dopo il saluto ai tifosi, lilpartirà con un bus per una parata celebrativa per le strade di Milano che terminerà in Piazza DuomoGrande festa a Milano per la vittoria dello scudetto della squadra allenata da Stefano Pioli. Due bus scoperti portano i calciatori in giro per la città. Si parte da Casae si arriva a Piazza Duomo, dove la festa poi continuerà. Questo il percorso: Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via ...Milano, carovana dei tifosi rossoneri da Casa Milan: la squadra sui bus tra due ali di folla fino a piazza Duomo. Svelato il tatuaggio celebrativo di Stefano Pioli sull’avambraccio. Il sindaco Sala (i ...Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di gi ...