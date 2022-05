Capaci, Mattarella a Palermo: “Falcone ebbe visioni profetiche e all’avanguardia. Ma fu osteggiato dall’interno della magistratura” (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel trentennale della strage di Capaci – l’attentato mafioso del 23 maggio 1992 in cui morirono Giovani Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo – istituzioni e autorità si sono ritrovate a Palermo, all’iniziativa “La memoria di tutti” organizzata dalla fondazione Falcone al Foro italico Umberto I. C’era il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso al Foro Italico: “Sono trascorsi trent’anni da quel terribile 23 maggio allorché la storia della nostra Repubblica sembrò fermarsi, come annientata dal dolore e dalla paura. Il silenzio assordante dopo l’inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell’agguato senza precedenti“, ha esordito nel proprio discorso. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Nel trentennalestrage di– l’attentato mafioso del 23 maggio 1992 in cui morirono Giovani, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo – istituzioni e autorità si sono ritrovate a, all’iniziativa “La memoria di tutti” organizzata dalla fondazioneal Foro italico Umberto I. C’era il capo dello Stato Sergio, accolto da un lungo applauso al Foro Italico: “Sono trascorsi trent’anni da quel terribile 23 maggio allorché la storianostra Repubblica sembrò fermarsi, come annientata dal dolore e dalla paura. Il silenzio assordante dopo l’inaudito boato rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell’agguato senza precedenti“, ha esordito nel proprio discorso. ...

