Cannes 2022 | al Festival una principessa Sissi rivoluzionaria

(Di lunedì 23 maggio 2022) Unacosì non si era mai vista. In Corsage, presentato con grandi applausi nella sezione Un Certain Regard deldil’imperatrice Elisabetta d’Austria è scalpitante, piena di carattere; uno spirito libero, irriverente e inquieto (per certi aspetti, una proto-Lady Diana), fumatrice accanita, ossessionata dal peso, incline alla sperimentazione (oppio compreso), predisposta ai flirt e legata da un rapporto ambiguo al cugino Ludwig di Baviera… Una che batte i pugni sul tavolo (non metaforicamente) con il marito, l’imperatore Francesco Giuseppe e lo batte in un duello al fioretto. Il merito di un ritratto tanto anticonvenzionale va a Vicky Krieps, una delle migliori attrici viste sulla Croisette (è anche in Plus que jamais, l’ultimo film girato da Gaspard Ulliel prima della morte). E il merito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : CANNES | Protesta femminista sul red carpet, srotolato un lenzuolo bianco con i nomi di 129 donne vittime della vio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - ParliamoDiNews : Il film «More Than Ever», ultima apparizione di Gaspard Ulliel, commuove Cannes 2022 | GQ Italia #Recommends… - fisco24_info : A Cannes angosce sul futuro, nel giorno di Cronenberg: 7/o giorno, arrivano i Maneskin. I russi si aggirano al Marc… -

Sky Tg24

C'era una grande attesa per questo film perchè Cronenberg è regista di culto dei cinefili, grande personalità eè il regno della cinefilia. I suoi 'crimini del futuro' sono tanti e tutti ...Sara Sampaio non ha sbagliato un look al Festival di, ma dobbiamo ammettere che nel settimo red carpet dedicato al film Decision To Leave si è davvero superata. La modella ha sfoggiato un lungo e fluttuante abito color rosso ciliegia da ... Festival Cannes 2022, il red carpet del film "Decision to leave" di Park Chan-wook. FOTO Progetto per lanciare il cinema nell'universo .... Rai Cinema, che è stata tra le prime media company ad investire nell'universo virtuale, prosegue in quella direzione di ricerca e sperimentazione ini ...Sembra così racconatrre in questi gg la Croisette. E nero sia anche per Maggie Gyllenhaal. Portato forse con troppa rilassatezza. Certo andava a vedere un film. Ma del Festival di Cannes ...