Ucraina: Belgorod, russi schierano lanciatori missili Iskander-M (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Nella regione di Belgorod, i russi hanno schierato lanciatori del sistema missilistico operativo-tattico Iskander-M. Lo riporta su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento sullo stato della guerra. L'esercito russo sta aumentando anche il sistema di basi logistiche e riparazioni. Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Nella regione di, ihanno schieratodel sistemastico operativo-tattico-M. Lo riporta su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento sullo stato della guerra. L'esercito russo sta aumentando anche il sistema di basi logistiche e riparazioni.

