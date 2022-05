Scudetto Milan, l’ascesa di Tonali e Leao (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Tra i protagonisti della cavalcata del Milan di Pioli verso il 19esimo Scudetto c’è sicuramente l’ascesa di due giovani, Tonali e Leao. Il numero 8 rossonero si è ormai imposto come uno dei leader per il presente e futuro del Diavolo oltre a consacrarsi tra i migliori in Serie A nel suo ruolo, mandando un messaggio chiaro anche all’Italia di Mancini. Tonali è cresciuto tifando i colori rossoneri fin da bambino, come confermano i tanti gesti d’amore per il Milan. Durante la sessione estiva del 2020, appena viene a conoscenza dell’interesse dei rossoneri, chiude le porte a tutte le altre squadre interessate. Un anno più tardi, dopo una stagione difficile per l’ambientamento, ha deciso di ridursi lo stipendio pur di rimanere al Milan e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Tra i protagonisti della cavalcata deldi Pioli verso il 19esimoc’è sicuramentedi due giovani,. Il numero 8 rossonero si è ormai imposto come uno dei leader per il presente e futuro del Diavolo oltre a consacrarsi tra i migliori in Serie A nel suo ruolo, mandando un messaggio chiaro anche all’Italia di Mancini.è cresciuto tifando i colori rossoneri fin da bambino, come confermano i tanti gesti d’amore per il. Durante la sessione estiva del 2020, appena viene a conoscenza dell’interesse dei rossoneri, chiude le porte a tutte le altre squadre interessate. Un anno più tardi, dopo una stagione difficile per l’ambientamento, ha deciso di ridursi lo stipendio pur di rimanere ale ...

Advertising

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Milan, Stefano Pioli ha subito un episodio sgradevole, second… - loveyouyamaga04 : RT @GoalItalia: ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? -