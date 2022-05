Papa Francesco | “Non si può dare pace se non si è in pace”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 maggio 2022) Città del Vaticano – “Non si può lasciare agli altri lase non la si ha in sé. Non si puòse non si è in”. Affacciato su un’infuocata piazza San Pietro, gremita da migliaia di pellegrini,, durante il Regina Coeli (la preghiera che durante il Tempo Pasquale sostituisce l’Angelus) si sofferma sulle parole che Gesù pronuncia poco prima di essere condannato a morte: “Vi lascio la” e “Vi do la mia” (Gv 14,27). Parole, commenta il, “che esprimono affetto e serenità, ma lo fa in un momento tutt’altro che sereno. Giuda è uscito per tradirlo, Pietro sta per rinnegarlo, quasi tutti gli altri per abbandonarlo: il ...