Molina | «Theo Hernandez mi piace molto»

Nahuel, esterno dell'Udinese, ha parlato in esclusiva a Goal. Ecco cosa ha detto sui suoi modelli di gioco: «Sicuramente Trent Alexander-Arnold e Reece James. In Serie A, anche se giocano a sinistra, miosservaree Ivan Perisic. Ci sono molti grandi terzini offensivi ma questi sono quelli che mi piacciono di più. Li guardo per vedere cosa posso aggiungere al mio gioco. Penso sempre a cosa posso fare per fare un altro passo avanti, sia in attacco che in difesa»