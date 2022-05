Lewis Hamilton punta la Ferrari: “Competere con loro? Credo di sì…” (Di domenica 22 maggio 2022) Due giorni piuttosto positivi per le Mercedes a Montmelò. Certo, i fasti degli ultimi anni sono ancora (e decisamente) lontani, ma i miglioramenti nelle prestazioni sono evidenti. Nel Gran Premio di Spagna, le Frecce d’Argento si candidano al ruolo di terzo incomodo nella lotta, varata da inizio stagione, tra Red Bull e Ferrari. Lewis Hamilton, ex campione del mondo, si è detto soddisfatto e fiducioso di poter Competere con il Cavallino Rampante per il podio. Ecco cosa ha detto il pilota inglese della casa della stella. Le parole di Lewis Hamilton dopo le Qualifiche “Il team ha fatto un grande lavoro e dunque devo fare un grande ringraziamento a tutti quelli che non hanno mollato in fabbrica, perché la nostra vettura non soffre più di porpoising in rettilineo e questo per noi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Due giorni piuttosto positivi per le Mercedes a Montmelò. Certo, i fasti degli ultimi anni sono ancora (e decisamente) lontani, ma i miglioramenti nelle prestazioni sono evidenti. Nel Gran Premio di Spagna, le Frecce d’Argento si candidano al ruolo di terzo incomodo nella lotta, varata da inizio stagione, tra Red Bull e, ex campione del mondo, si è detto soddisfatto e fiducioso di potercon il Cavallino Rampante per il podio. Ecco cosa ha detto il pilota inglese della casa della stella. Le parole didopo le Qualifiche “Il team ha fatto un grande lavoro e dunque devo fare un grande ringraziamento a tutti quelli che non hanno mollato in fabbrica, perché la nostra vettura non soffre più di porpoising in rettilineo e questo per noi è ...

Advertising

Monygatt65 : @MercedesAMGF1 @sophwebsterxx @PET_Motorsports @amgmotorsport Vamos Lewis Hamilton amatissimo ?? Ama la tua Mercede… - Monygatt65 : Caro Lewis dopo tanti anni con una monoposto, non hai ancora trovato il giusto equilibrio e fiducia nella nuova F1,… - Monygatt65 : Valeri il tuo retro schiena è una scultura altro che turbo ...la monoposto sarà ben sagomata la tua foto la compro… - Monygatt65 : Caro Lewis i fans sono come i politici cambiano sedile e poi sono maestri nel fare innervosire, tu sei il vero camp… - Giobbistic : @N_Cobucci Anche Hamilton prende gli schiaffi da Russell ma questo non vuol dire che Russell sia più forte di Lewis. -