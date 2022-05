Ucraina, Zelensky: 'Riporteremo a casa i combattenti dell'acciaieria Azovstal' (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della resa di Azovstal, dopo 86 giorni di serrati combattimenti alle porte di Mariupol. Il leader di Kiev, ha promesso che riporterà a casa tutti i ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha parlatoa resa di, dopo 86 giorni di serrati combattimenti alle porte di Mariupol. Il leader di Kiev, ha promesso che riporterà atutti i ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - Clauluss : RT @petergomezblog: Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dica a… - ElenaMarino17 : RT @ColuiDi: Stimo molto #Zelensky che dal calduccio delle sue stanze dice 'gloria a chi muore per l'Ucraina', speriamo non gli si rovini i… -