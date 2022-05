Mascherina, scandalo Draghi: viola la sua (folle) legge (Di sabato 21 maggio 2022) Proprio ieri, sul sito nicolaporro.it, abbiamo segnalato la visita di Mario Draghi ad una scuola media in Veneto. Nell’incontro, il premier non escludeva l’uso delle mascherine anche per il prossimo anno scolastico. Sebbene i numeri pandemici siano totalmente confortanti e sotto controllo, l’indirizzo sanitario dovrà essere quello di sempre: estrema prudenza e rigore per sconfiggere definitivamente il virus. Peccato che questa disciplina pare valere solo per il personale scolastico e per gli alunni. Infatti, durante la visita, Draghi è stato l’unico a non aver mai indossato il dispositivo di protezione. E il web si è scatenato: circolano una pluralità di foto in cui il premier è immortalato senza Mascherina, al contrario di tutti gli altri presenti. Si badi bene: chi scrive non vuole affermare come l’approccio dell’ex governatore Bce ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Proprio ieri, sul sito nicolaporro.it, abbiamo segnalato la visita di Marioad una scuola media in Veneto. Nell’incontro, il premier non escludeva l’uso delle mascherine anche per il prossimo anno scolastico. Sebbene i numeri pandemici siano totalmente confortanti e sotto controllo, l’indirizzo sanitario dovrà essere quello di sempre: estrema prudenza e rigore per sconfiggere definitivamente il virus. Peccato che questa disciplina pare valere solo per il personale scolastico e per gli alunni. Infatti, durante la visita,è stato l’unico a non aver mai indossato il dispositivo di protezione. E il web si è scatenato: circolano una pluralità di foto in cui il premier è immortalato senza, al contrario di tutti gli altri presenti. Si badi bene: chi scrive non vuole affermare come l’approccio dell’ex governatore Bce ...

Advertising

MiuTi_83 : @HoaraBorselli Wow, non porta la mascherina per una foto, terribile, scandalo, al rogo. Ma ammazzati, giornalaia - Mik82Freedom : RT @MattyPln: Le foto dello scandalo. #Draghi a scuola senza mascherina mentre tutti gli altri (bambini in primis) costretti a tenerla per… - MattyPln : Le foto dello scandalo. #Draghi a scuola senza mascherina mentre tutti gli altri (bambini in primis) costretti a te… - delfavero_d : @LucioMalan Tra i più grandi, l'Italia è l'unico paese d'europa in cui i bambini vengono costretti a passare ore co… - delfavero_d : @LucioMM1 Tra i più grandi, l'Italia è l'unico paese d'europa in cui i bambini vengono costretti a passare ore con… -