L’Atalanta | Caudano e l’ultimo esame per evitare la bocciatura I pensieri del prof | il campo sarà clemente come la scuola?

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 21 maggio 2022) “Non era per questo”. Così mormora ilessorin un angolo del Liceo “Leonardo da Vinci” di Jesi in una mattinata fitta di chiacchiere (altrui) sull’arrivo del Giro d’Italia in città. Ne parlano le colleghe i cui figli adolescenti …