Di Maio | “La pace la sceglie l’Ucraina | Putin sblocchi i porti per il grano o scoppieranno nuove guerre”

(Di sabato 21 maggio 2022) Il ministro degli Esteri padrone di casa al Consiglio d'Europa di Torino, il primo senza Russia. «Solo un piano che coinvolga Onu, Osce e Ue può coinvolgere altri Paesi, come Turchia e India»

Diparla del piano italiano per lain quattro tappe presentato all'Onu e spiega che il primo obiettivo è "avere tregue localizzate. Poi ci sono il cessate il fuoco, il lavoro sulla ...Nel salone immenso della Reggia di Venaria risuona una voce che arriva da Kiev. Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri del governo ucraino, si collega con la 132esima sessione del Comitato dei ...“L’antidoto alla violenza e all’arroganza è la cultura”. Intervenendo all’apertura dell’anno accademico dell’Università di Padova a 800 anni dal ...Paletti di Kiev e Bruxelles alla proposta di Di Maio per la tregua. L’ex Bce stanco per le fibrillazioni di Lega e grillini ...