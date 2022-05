Butta pannoloni sporchi nel balcone di due anziani | ' Datemi 20mila euro e smetto'

(Di sabato 21 maggio 2022) I carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato un 85enne del luogo, incensurato e insospettabile, per il reato di atti persecutori. L'attività d'indagine ha avuto inizio nello scorso mese di ...

L'uomo, poi denunciato, conosceva bene la coppia: durante un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso dai militari proprio mentre stava gettando una busta di pannoloni sporchi sul balcone.