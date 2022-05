Teatro Comunale, sopralluogo di Mastella. Si fa largo l’ipotesi di una gestione diretta di palazzo Mosti (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosopralluogo questa mattina del Sindaco Clemente Mastella con il Dirigente Antonio Iadicicco al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”. Primo cittadino e tecnico hanno ispezionato il cantiere e dialogato con i responsabili dei lavori. L’auspicio, come noto, è poter giungere alla nuova inaugurazione del Teatro entro il prossimo 25 agosto. Un altro tema, però, già si affaccia all’orizzonte ed è quello relativo all’affidamento del Teatro. Da parte sua, Mastella ha già espresso il proprio orientamento, preferendo che sia il Comune a gestire direttamente la struttura senza passare per affidamenti ad associazioni, enti o soggetti esterni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina del Sindaco Clementecon il Dirigente Antonio Iadicicco al“Vittorio Emmanuele”. Primo cittadino e tecnico hanno ispezionato il cantiere e dialogato con i responsabili dei lavori. L’auspicio, come noto, è poter giungere alla nuova inaugurazione delentro il prossimo 25 agosto. Un altro tema, però, già si affaccia all’orizzonte ed è quello relativo all’affidamento del. Da parte sua,ha già espresso il proprio orientamento, preferendo che sia il Comune a gestiremente la struttura senza passare per affidamenti ad associazioni, enti o soggetti esterni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

