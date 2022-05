Si intrufola in casa della ex, la costringe a rapporti sessuali e le infila la testa nel bidet: condannato a 7 anni (Di venerdì 20 maggio 2022) PESARO - Le intrusioni in casa per consumare rapporti sessuali non consenzienti con la ex, ma anche l'aggressione in cui l'ha trascinata per i capelli e le ha messo la testa nel bidet. Un 26enne italo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022) PESARO - Le intrusioni inper consumarenon consenzienti con la ex, ma anche l'aggressione in cui l'ha trascinata per i capelli e le ha messo lanel. Un 26enne italo ...

