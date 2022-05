Advertising

sportface2016 : #Pattinaggio pista lunga: approvato elenco squadra Nazionale senior - CorriereAlbaBra : I primi due week end di maggio sono stati molto intensi per la squadra agonistica della Victoria Alba Pattinaggio a… - campobassolive : Pattinaggio, per il campionato regionale di corsa su pista un podio rossoblù - cmqmarteena : Ruby ammirando chi si allena alla pista di pattinaggio - minsarahyoon : Kwak Yoongi, medaglia olimpica nel pattinaggio di velocità su pista corta, ha pubblicato una sua foto su Instagram… -

Libertas San Marino

...due week end di maggio sono stati molto intensi per la squadra agonistica della Victoria Albaasd, impegnata a Biella ai Campionati Regionali Aics e la settimana successiva, sulla...La squadra cussina si è presentata in terra abruzzese con nove atleti, capitanati dal maestro Roberto Simiele Cus Molise protagonista a L'Aquila nella seconda parte delle gare interregionali suAbruzzo - Molise riservata alle categorie ragazzi 12 anni, ragazzi, allievi, junior, senior e master. La squadra cussina si è presentata in terra abruzzese con nove atleti, ... Rimini. I campi da padel sostituiranno la vecchia pista da pattinaggio sul Lungomare Tintori - libertas L’AQUILA – Riprendono i campionati interregionali di pattinaggio. Ottimi risultati per gli atleti del CPGA. Mercoledì 18 maggio 2022, il CPGA – Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha ripreso la sec ...Mercoledì 18 maggio 2022, il Centro Polisportivo Giovenile Aquilano ha ripreso la seconda fase dei campionati interregionali ...