Norvegia, non passa il blocco delle società di mining (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Bocciata dallo Stortinget, il Parlamento norvegese, una proposta che puntava a vietare il mining di bitcoin, considerata un’attività eccessivamente energivora. A lanciare l’idea era stato il partito socialista, che proponeva di utilizzare l’energia per altri fini più utili, come il riscaldamento delle abitazioni. Come ha spiegato la firmataria Sofie Marhaug, “se non vogliamo riempire il territorio norvegese di pale eoliche dobbiamo dare una priorità a ciò per cui viene utilizzata l’elettricità”. La Norvegia è autosufficiente dal punto di vista dell’energia, anzi ne esporta, e una buona fetta della produzione è generata da impianti idroelettrici o eolici. Inoltre l’elettricità per i data center è sovvenzionata, un costo molto più basso che altrove che ha attratto le compagnie di mining. Ma i socialisti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Bocciata dallo Stortinget, il Parlamento norvegese, una proposta che puntava a vietare ildi bitcoin, considerata un’attività eccessivamente energivora. A lanciare l’idea era stato il partito socialista, che proponeva di utilizzare l’energia per altri fini più utili, come il riscaldamentoabitazioni. Come ha spiegato la firmataria Sofie Marhaug, “se non vogliamo riempire il territorio norvegese di pale eoliche dobbiamo dare una priorità a ciò per cui viene utilizzata l’elettricità”. Laè autosufficiente dal punto di vista dell’energia, anzi ne esporta, e una buona fetta della produzione è generata da impianti idroelettrici o eolici. Inoltre l’elettricità per i data center è sovvenzionata, un costo molto più basso che altrove che ha attratto le compagnie di. Ma i socialisti ...

Advertising

fisco24_info : Norvegia, non passa il blocco delle società di mining: (Adnkronos) - Bocciata dallo Stortinget, il Parlamento norve… - biancavschiller : @dalpha423 In Norvegia non festeggiano il solstizio perché già adesso in molti comuni hanno 24 ore di luce - Damianodanny1 : X Russia NATO non pericolosa? manovre militari pochi km confine inizieranno questa settimana simulare invasio… - Psygnosis_TNBM : @TechCorsair Siete messi bene pure li eh? E non è ancora estate. Aver un fracasso di soldi, è subito Norvegia. - Massimi40945796 : @AffenLovers @Ematana55 @ProfMBassetti Ma che c'entra il terzo mondo? Hai idea di come vivono nel terzo mondo? Che… -