«Liberi di sognare» nel ricordo di Giulia Gabrieli: concorso aperto a 400 ragazzi - I vincitori (Di venerdì 20 maggio 2022) Il video È Gloria Bettinelli la vincitrice del premio assoluto del concorso artistico-letterario dal titolo «Liberi di sognare», con la canzone «Da grandi» già su Youtube Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 maggio 2022) Il video È Gloria Bettinelli la vincitrice del premio assoluto delartistico-letterario dal titolo «di», con la canzone «Da grandi» già su Youtube

Advertising

lovealwayscomes : RT @blqries: questa è la dimostrazione che come non gli ho mai creduto non gli crederò mai liberi di sognare buonanotte - tuttiscappano : liberi di sognare - blqries : questa è la dimostrazione che come non gli ho mai creduto non gli crederò mai liberi di sognare buonanotte - webecodibergamo : «Liberi di sognare» nel ricordo di Giulia Gabrieli: concorso aperto a 400 ragazzi - I vincitori - AnnaritaPapacci : grazie @maria_dipalma, condivido in pieno... Lasciamo liberi di farci sognare ?? così come viene ?? #jeru -