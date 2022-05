L’ Atalanta blinda Zapata | contratto fino al 2025

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sembravano sul punto di lasciarsi e, invece, l’rinnovano il loro sodalizio. È stato infatti trovato l’accordo per il prolungamento deldell’attaccante colombianoal, mettendo fine ai tanti rumors di mercato che lo volevano in procinto di trasferirsi altrove, in primis all’Inter. L’BINOMIO INSCIDIBILE? Il colombiano è ritenuto troppo importante per i nerazzurri. Non a caso il periodo di flessione vissuto dalla squadra in questa stagione è coinciso con la sua assenza. Senza dimenticare lo straordinario apporto realizzativo chegarantisce quasi sempre. Ecco perché, complice le tante richieste arrivate, l’ha voluto mettere le cose in chiaro dimostrando di ...