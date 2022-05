Juric a DAZN: “Chi compra Bremer fa un affare. Belotti? Sta tutto a lui”. (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Torino subisce una sconfitta che seppur nel risultato non cancella quanto di buono è stato costruito da Ivan Juric. Doppio Abraham e Pellegrini, che come l’inglese, realizza l’altro rigore assegnato ai giallorossi. Sarebbe stato meglio salutare i propri tifosi in altro modo, ma lo 0-3 dei capitolini non fa male ai padroni di casa. Il tecnico del Torino si è così espresso a DAZN. Juric Torino RomaPARTITA – “Ci serviva questa sconfitta. Abbiamo fatto due regali e ci siamo sciolti. L’approccio nella prima mezz’ora era buono, addirittura potevamo andare in vantaggio. Poi ci può stare che all’ultima giornata manchiamo in concentrazione”. STAGIONE E MERCATO- “Sono preoccupato di perdere alcuni giocatori. L’ho visto anche a Verona, vederli migliorare e poi perderli, ma sapevo che erano in scadenza. Abbiamo fatto un gran campionato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Torino subisce una sconfitta che seppur nel risultato non cancella quanto di buono è stato costruito da Ivan. Doppio Abraham e Pellegrini, che come l’inglese, realizza l’altro rigore assegnato ai giallorossi. Sarebbe stato meglio salutare i propri tifosi in altro modo, ma lo 0-3 dei capitolini non fa male ai padroni di casa. Il tecnico del Torino si è così espresso aTorino RomaPARTITA – “Ci serviva questa sconfitta. Abbiamo fatto due regali e ci siamo sciolti. L’approccio nella prima mezz’ora era buono, addirittura potevamo andare in vantaggio. Poi ci può stare che all’ultima giornata manchiamo in concentrazione”. STAGIONE E MERCATO- “Sono preoccupato di perdere alcuni giocatori. L’ho visto anche a Verona, vederli migliorare e poi perderli, ma sapevo che erano in scadenza. Abbiamo fatto un gran campionato ...

Advertising

serieAnews_com : ????? Dopo #TorinoRoma, #Juric interviene sul futuro di #Belotti: 'La società ha fatto la sua offerta, ora lui ci pen… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Belotti? Non so se resterà. Chi prende Bremer fa un affare': Il tecnico del Torino Ivan Juric è int… - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: ?? Festa salvezza per lo Spezia, che vince in rimonta alla Dacia Arena! ?? Al Bentegodi il gioiello di Brekalo regala la vittori… - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: FINISCE 0-1 AL BENTEGODI! La rete di #Brekalo decide il match! ?? ?? Sui social si sottolinea l'ottimo approccio degli uom… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Grandissima risposta dei ragazzi, sono orgoglioso. A Verona ho lasciato il cuore': Il tecnico del T… -