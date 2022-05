"Guarda, sono preoccupato...". La frase in ascensore che ha scatenato l'ira di Draghi in pochi minuti (Di venerdì 20 maggio 2022) Un vero e proprio regolamento di conti. Mario Draghi è sempre in più in pressing sulla maggioranza che sostiene il suo governo per portare a termine la missione Pnrr. Il premier ha fretta di chiudere la partita e così ha accelerato i tempi. Di fatto da palazzo Chigi è filtrata non poca preoccupazione per i ritardi sul ddl Concorrenza. Draghi ha atteso diversi mesi e alla fine si lasciato andare a una sfuriata abbastanza dura. Il Consiglio dei Ministri convocato ieri d'urgenza e durato solo 10 minuti per ribadire la linea del premier e mettere in riga i partiti, sarebbe la punta dell'iceberg dei malumori che si annidano dalle parti di palazzo Chigi. Tutto è cominciato nella mattinata di ieri. Finita la seduta di Montecitorio, Draghi, come ricostruisce laStampa, avrebbe avvicinato il forzista Barelli. I due ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Un vero e proprio regolamento di conti. Marioè sempre in più in pressing sulla maggioranza che sostiene il suo governo per portare a termine la missione Pnrr. Il premier ha fretta di chiudere la partita e così ha accelerato i tempi. Di fatto da palazzo Chigi è filtrata non poca preoccupazione per i ritardi sul ddl Concorrenza.ha atteso diversi mesi e alla fine si lasciato andare a una sfuriata abbastanza dura. Il Consiglio dei Ministri convocato ieri d'urgenza e durato solo 10per ribadire la linea del premier e mettere in riga i partiti, sarebbe la punta dell'iceberg dei malumori che si annidano dalle parti di palazzo Chigi. Tutto è cominciato nella mattinata di ieri. Finita la seduta di Montecitorio,, come ricostruisce laStampa, avrebbe avvicinato il forzista Barelli. I due ...

