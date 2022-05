Genoa, Blessin: “Resto, obiettivo tornare subito in Serie A” (Di venerdì 20 maggio 2022) “La Serie B non sarà facile assolutamente. Non posso promettere nulla e anche quando sono arrivato non ho promesso niente ma posso dire e assicurare che noi dello staff daremo tutto anche la prossima stagione per far dimenticare questo passo falso e cercare di ritornare in ogni modo in Serie A. Vogliamo dare tutto a questi incredibili tifosi perché se lo meritano e questa sarà la nostra missione. In questo momento siamo tristi e soffriamo per questa retrocessione ma possiamo ricominciare e sarà nostro dovere ricostruire subito dall’inizio”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Alexander Blessin, in conferenza stampa prima del Bologna facendo intendere di rimanere alla guida del Grifone anche in Serie B: “Volevo chiarire che non ho mai pensato di lasciare: sono pronto ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “LaB non sarà facile assolutamente. Non posso promettere nulla e anche quando sono arrivato non ho promesso niente ma posso dire e assicurare che noi dello staff daremo tutto anche la prossima stagione per far dimenticare questo passo falso e cercare di riin ogni modo inA. Vogliamo dare tutto a questi incredibili tifosi perché se lo meritano e questa sarà la nostra missione. In questo momento siamo tristi e soffriamo per questa retrocessione ma possiamo ricominciare e sarà nostro dovere ricostruiredall’inizio”. Lo ha detto l’allenatore del, Alexander, in conferenza stampa prima del Bologna facendo intendere di rimanere alla guida del Grifone anche inB: “Volevo chiarire che non ho mai pensato di lasciare: sono pronto ...

