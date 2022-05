Fortnite Capitolo 3 – Stagione 2: Come completare le Sfide della Settimana 9 (Di venerdì 20 maggio 2022) Siamo giunti alla Settimana 9 del Capitolo 3 di Fortnite, con nuove Sfide da completare per ottenere XP indispensabili per livellare nel Pass Battaglia, Come sempre a seguire vi riportiamo la Guida Completa. Ordina un attacco aereo sull’Acceleratore o sulla Fortezza (0/1) Di recente Epic Games ha riportato in gioco le granate che richiamano l’attacco aereo, non dovrete far altro che lanciarne una sull’acceleratore o la fortezza. Usa un elevatore e infliggi danni agli avversari entro 30 secondi (0/100) In giro per la mappa troverete diversi elevatori, gli stessi utilizzati in passato per salire sui dirigibili, dopo averne utilizzato uno avete 30 secondi di tempo per infliggere danni agli avversari. Spara agli pneumatici dei veicoli dell’OI (0/3) Nei pressi di ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 maggio 2022) Siamo giunti alla9 del3 di, con nuovedaper ottenere XP indispensabili per livellare nel Pass Battaglia,sempre a seguire vi riportiamo la Guida Completa. Ordina un attacco aereo sull’Acceleratore o sulla Fortezza (0/1) Di recente Epic Games ha riportato in gioco le granate che richiamano l’attacco aereo, non dovrete far altro che lanciarne una sull’acceleratore o la fortezza. Usa un elevatore e infliggi danni agli avversari entro 30 secondi (0/100) In giro per la mappa troverete diversi elevatori, gli stessi utilizzati in passato per salire sui dirigibili, dopo averne utilizzato uno avete 30 secondi di tempo per infliggere danni agli avversari. Spara agli pneumatici dei veicoli dell’OI (0/3) Nei pressi di ...

