Cher | la diva che ha “creato” il pop | prima di lei nessuna

(Di venerdì 20 maggio 2022) Piaccia o non piaccia,non si discute:iconica, ha attraversato diverse ere rimanendo sempre sulla cresta dell’onda. Grazie ai look strabilianti, la personalità unica nel suo genere e quella voce inconfondibile, anche oggi a 76 anni suonati… cantati e recitati. Non definiamola attrice, neanche cantante, o almeno non solo.appartiene infatti alla vecchia scuola, quella dei fuoriclasse. Quella che richiedeva di saper fare tutto, per dimostrare di essere un’artista a tutto tondo. E lei lo ha fatto, a partire dagli Anni Sessanta. Al secoloilyn Sarkisian LaPierre, vanta una carriera che si estende nel corso di sei decenni che ha attraversato diverse fasi. Dapfamosa al fianco dell’ex celebre marito Sonny Bono, nell’iconico duo Sonny &, ci ha intrattenuto ...

