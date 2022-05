Attacco hacker: collettivo russo hackera siti istituzionali italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) Attacco hacker ai siti istituzionali italiani, a confermarlo è stata la Polizia Postale che sta lavorando per proteggere i siti. A rivendicare l’offensiva informatica è il collettivo russo Killnet, che -secondo quanto scrive su Telegram – avrebbe preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali. I siti istituzionali italiani sono stati presi di mira ieri sera, il gruppo di hacker russi aveva in piano di colpire altri circa 50 obiettivi, tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. “Fuoco a tutti” avevano scritto gli ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022)ai, a confermarlo è stata la Polizia Postale che sta lavorando per proteggere i. A rivendicare l’offensiva informatica è ilKillnet, che -secondo quanto scrive su Telegram – avrebbe preso di mira idel Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali. Isono stati presi di mira ieri sera, il gruppo dirussi aveva in piano di colpire altri circa 50 obiettivi, tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. “Fuoco a tutti” avevano scritto gli ...

